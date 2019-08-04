واشنطن تعارض سلوك الصين بالمحيطين الهندي والهادي

ذكر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة ترفض سلوك الصين المزعزع للاستقرار في المحيطين الهندي والهادي.



وأكد إسبر للصحفيين في سيدني ”نعتقد جازمين بأنه لا يمكن أو ينبغي لدولة واحدة أن تهيمن على منطقة المحيط الهندي والهادي ونحن نعمل مع حلفائنا وشركائنا لتلبية الاحتياجات الأمنية الملحة للمنطقة“.



ويثير نزوع الصين نحو السيطرة وتأكيد الذات خاصة في بحر الصين الجنوبي الغني بالطاقة مخاوف في المنطقة، وتتحدى الولايات المتحدة هيمنة الصين البحرية وتسعى لبناء علاقات أقوى مع دول تقاوم مساعي بكين تلك.



وأضاف إسبر ”نحن أيضا نقف بحزم ضد نمط مقلق من السلوك العدواني والمزعزع للاستقرار من جانب الصين. يشمل ذلك‭‭‭ ‬‬‬ تسليح المناطق المشاع العالمية،... مستخدمة الديون من أجل (إبرام) اتفاقات سيادية ودعم السرقة التي ترعاها الدولة للملكية الفكرية للدول الأخرى“.



وندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة ”بالسلوك السيء على مدى عقود“ من جانب الصين مما أعاق التجارة الحرة، موضحا في منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) سبب تصعيد واشنطن حربها التجارية مع بكين.



والتقى إسبر وبومبيو مع نظيريهما الأستراليين في سيدني يوم الأحد.