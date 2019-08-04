اليوم.. مصر تواجه الهند في الأولمبياد الخاص لكرة القدم

يستضيف استاد جواهر لالنهرو، اليوم الأحد، في مدينة تشيناي الهندية، لقاء منتخب مصر للأولمبياد الخاص أمام نظيره الهند، في أولى مباريات المجموعة الثالثة في بطولة الهند الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدم، والتي انطلقت أمس السبت 3 أغسطس، وتستمر حتى الثلاثاء 6 أغسطس.



وكان قد أقيم مساء أمس حفل افتتاح بطولة الهند الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدة بالصالة المغطاة بستاد لالنهرو بمدينة تشيناي الهندية وحضره عدد من الشخصيات العامة والفنانين بالهند.



ويضم المنتخب المصري للأولمبياد الخاص الدكتور إكرامي الجمال المدير الفني للفريق، وطارق صبري مدرب الفريق، واللاعبين أشرف محمود، مصطفى محمود، محمد سنوسي، محمد علاء، محمود جمال، أحمد رضا، عمر سيف الإسلام، فتحي طارق.



يذكر أن البطولة تشارك فيها 10 فرق للرجال و8 فرق للسيدات من 15 دولة من حول العالم، وقد تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات للرجال و2 للسيدات، وتضم مجموعة مصر كلا من الهند وإندونيسيا بالإضافة إلى مصر.