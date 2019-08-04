تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين بالزيتون

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، المنعقدة بالأميرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدرة الهروين بقصد الاتجار.



كانت البداية أثناء مرور قوة من قسم شرطة الزيتون لتفقد الحالة الأمنية بالشارع، اشتبه رجال المباحث في عاطل ويدعى فوزي عبد السلام، 23 سنة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 22 تذكرة هروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبسؤاله أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.