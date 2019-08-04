المرور يدفع بأوناش لرفع حطام حادث طريق الواحات

دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع حطام حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الواحات، والتي أسفرت عن إصابة شخصين لتسهيل الحركة المرورية أمام السيارات وإعادة فتح الطريق.



وكانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة في طريق الواحات الصحراوي، بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.