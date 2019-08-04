الداخلية الإيطالية: سنعمل على إعادة العلاقات الجيدة مع روسيا

أكد ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي، أنه سيعمل على استعادة العلاقات الجيدة مع روسيا.



وقال السياسي المشهور، اليوم الاحد، بحفل لحزب "الرابطة اليميني" الذي يتزعمه، بمدينة سيرفيا: "سأعمل من أجل العودة إلى علاقات جيدة مع روسيا".



ونقلت وكالة "إنسا" الإيطالية للأنباء عن سالفيني قوله: إن "بوتين رئيس عظيم. وأنا أقول هذا لأنني أعتقد ذلك، وليس لأنني حصلت على أجر، كما تقول بعض الصحف".



وكان رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، وصف روسيا، نهاية الشهر الماضي، بأنها "لاعب وسط" تقريبا في جميع المناطق الرئيسية في العالم، حيث يتم حل قضايا الاستقرار والأمن الدوليين.





وقال كونتي، في كلمة له في مؤتمر سفراء إيطاليا لدى دول العالم، انعقد بالخارجية الإيطالية: "روسيا من جميع النواحي هي "لاعب وسط" في جميع المسارح الرئيسية تقريبا.



كما دعا كونتي، لعدم نسيان حقيقة أن روسيا هي أكبر جارٍ لأوروبا، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية.



وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن أمله في قيام أوروبا بدور نشط في حل مشكلات نزع السلاح.



وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة هذا النهج الغربي، وإعادة العلاقات مع الغرب إلى مجراها الطبيعي.



والجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما في ذلك إيطاليا، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا.