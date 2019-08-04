انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حديقة الفسطاط عقب حريق مخلفات بها

أمرت نيابة مصر القديمة، الأحد، ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في مخلفات بحديقة الفسطاط؛ لمعاينة المكان وإعداد تقرير حول تأثر الحديقة من عدمه.



كان سيطر رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، على حريق نشب مخلفات بمحيط حديقة الفسطاط في مصر القديمة.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في مخلفات بمصر القديمة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات.