حبس شقيقان احتجزوا سائق "توك توك" وتعدوا عليه بالخليفة

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس شقيقان، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتخامهما بالتعدي على سائق "توك توك".



تعود الواقعة عندما تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط شقيقين مطلوب التنفيذ على أحدهما فى قضية "ضرب" وبصحبتهما سائق توك توك مصابًا بسحجات متفرقة بالجسم وآثار تقييد باليدين والرقبة.



وبمواجهة الشقيقين اعترفا بقيامهما باحتجاز المجنى عليه والتعدى عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات.



وأضافا أن المجنى عليه يعمل سائقًا على مركبة "توك توك" ملك أحدهما، وأنه أبلغهما باكتشافه سرقتها، فقاما بتحرير محضر بواقعة السرقة.



وأقرا بأنهما نظرًا لاعتقادهما بأن المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة، قاما باستدراجه للمنطقة سكنهما بدعوى البحث عن المركبة، وقاما باحتجازه بالشقة سكنهما لإجباره على إعادة المركبة، وبسؤال المجنى عليه أيد ما جاء بأقوالهما، واتهمهما بارتكاب الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.