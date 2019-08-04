أبراج تخشي المواجهة.. هل برجك منهم؟

تجبر بعض المواقف الأشخاص على مواجهة الآخرين لحل خلافات أو منازعات ما، وليس للجميع مهارة المواجهة، فالبعض يخشاها ويفضل اللجوء لتفاوضات أخرى، وهذا ما أكدته خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، وأوضحت أن هناك مجموعة من الأبراج لا يحبون مواجهة الخصم وجهًا لوجه، وهم:



- برج العذراء:

يبتعد مواليد برج العذراء عن الخلافات والمواجهات امع الآخرين، حتى لو كانوا على حق، ويفضلون الاحتفاظ بمشاعرهم لأنفسهم بدون تصريح للطرف الآخر.



- برج الميزان:

مواليد برج الميزان من الأشخاص التي تخشى المواجهة أيضًا لأنهم يميلون للعيش بسلام، وذلك يمنعهم من المطالبة بحقوقهم أوالتحدث عن الأمور التي تخصهم، ولكن هذا يسبب لهم مشاكل مع من حولهم من طريقة تصرفاتهم.



- برج الجدي:

المواجهة موجودة في حياة مواليد برج الجدي ولكن بنسبة بسيطة، وقد يدخلون مع الآخرين فى نزاعات وجهًا لوجه، لكن ينسحبوا بأنفسهم من المشكلة بسرعة ويتنازلون عن حقوقهم.



- برج الدلو:

المواجهة تعتبر من أصعب الأمور التي يقع فيها مواليد برج الدلو، فهم يحبون العيش بفرح وسعادة بعيدًا عن المشاكل، ولكن إذا حدثت المواجهة يمنعوا أنفسهم عنها لأنهم يخشوها.



- برج الحوت:

بالنسبة لمواليد برج الحوت فالمواجهة مرفوضة تمامًا، فهم بالأساس شخصيات غامضة يريدون الإبتعاد عن الخلافات مع أي شخص في حياتهم.