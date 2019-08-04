التصريح بدفن شخص توفي في حادث انقلاب سيارة بالمعادي

صرحت نيابة المعادي، الأحد، بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة في المعادي بوقوع حادث مروري، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، فتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.