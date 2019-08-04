التحالف العربى يشن غارات جوية على مواقع الحوثيين جنوب اليمن

ذكرت مصادر محلية يمنية اليوم الأحد، أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية على أهداف وتجمعات لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهات شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.



وقالت المصادر- حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية- إن "مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع عسكرية تتحصن فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق (الجب)، و(باجة) بحجر".



وأكدت استهداف تجمعات وتعزيزات للحوثيين في منطقة "يعيس" بمديرية مريس أثناء استعدادها للهجوم على مواقع القوات المشتركة والحزام الأمني هناك.