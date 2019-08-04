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عالم

الخارجية الأمريكية: نرحب بقرار وقف إطلاق النار فى إدلب

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:43 ص
إطلاق النار في إدلب
إطلاق النار في إدلب
أ ش أ
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رحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد، بحذر بقرار وقف إطلاق النار بمنطقة إدلب شمال غرب سوريا، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء الهجمات على المدنيين.

وقالت مورجن اورتاجوس، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان لها على هامش زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى أستراليا- حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية- "ما يهمنا بالفعل هو أن الهجمات على المدنيين والبنى التحتية يجب أن تتوقف.. نحن سنقدر كافة الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف الهام".

وأضافت "واشنطن أكدت من جديد أن لا حل عسكريا للصراع السوري"، موضحة أن الحل السياسي بإمكانه وحده ضمان مستقبل مستقر وآمن لجميع السوريين.

يشار إلى أن سريان اتفاق وقف النار بمنطقة إدلب كان قد بدأ سريانه مساء الخميس الماضي، وذلك بعد موافقة دمشق عليه واشتراطها لاستمراره انسحاب المجموعات المتطرفة من المنطقة المنزوعة السلاح.
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