الفيضانات تودي بحياة 108 أشخاص في بنجلاديش

أودت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة وجريان المياه من التلال عبر الحدود الهندية بحياة 108 أشخاص على الأقل في بنجلاديش.



وصرح مسؤول كبير بالمركز الوطني لتنسيق الاستجابة للكوارث لوكالة أنباء "شينخوا"، صباح اليوم الأحد، بأن "الفيضانات تسببت في وفاة 108 أشخاص في 16 منطقة وأضرار واسعة النطاق بالمساكن والمحاصيل والطرق والطرق السريعة عبر مساحات شاسعة من البلاد".



ونقلا عن تقرير حالة الفيضان اليومي الصادر عن المركز، قال المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن معظم الضحايا قد غرقوا لكن البعض ماتوا إثر غرق قارب في مناطق ضربها الفيضان.



ومنذ الأسبوع الأول من الشهر الماضي، أوضح أن ما لا يقل عن 6 ملايين شخص قد تضرروا جراء الفيضانات، في حين اضطرت آلاف العوائل لترك ديارها.



ويعاني ملايين الأشخاص في بنغلاديش، التي يقطعها أكثر من 230 نهرا، من الفيضانات نظرا لتعرض البلاد الخفيضة إلى فيضانات موسمية كل عام خلال موسم الرياح الموسمية الذي يمتد من يونيو إلى سبتمبر، حيث تفيض الأنهار التي تصب في خليج البنغال غامرة ضفافها.