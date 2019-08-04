سول: تدابير حكومية لتخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية اليابانية

قال وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي سونج يون-مو، إن الحكومة ستتخذ جميع التدابير من الدعم المالي وتخفيف الضرائب واللوائح وغيرها لتعزيز الشبكة المحلية لتوريد المواد والمكونات لتخفيف الإجراءات الاقتصادية اليابانية.



وأضاف أنه من المتوقع أن تواجه الشركات الكورية الجنوبية صعوبات نتيجة لقرار اليابان بإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم.



ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن سونج قوله اليوم الأحد، إن" الحكومة الكورية الجنوبية لن تدخر جهدا باستخدام جميع الوسائل المحتملة من أجل تخفيف الصعوبات التي قد تواجهها الشركات المحلية، مشددا على أهمية التواصل والتعاون الوثيق بين الحكومة والقطاعات الصناعية في الوقت الحالي.