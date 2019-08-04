موسكو: لا مواطنين روس بين ضحايا تكساس

أكدت القنصلية العامة الروسية في مدينة هيوستن الأمريكية، عدم وجود مواطنين روس بين ضحايا حادثة إطلاق النار الذي وقع، أمس السبت، عند متجر لوول مارت في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية.



وقال بيان أصدرته القنصلية: "وفقا لإدارة الشرطة في مدينة إل باسو بولاية تكساس، لا توجد حتى الآن معلومات تفيد بأن هناك مواطنين روس بين ضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت أمس".



وأضافت القنصلية في البيان: "نعرب عن خالص تعازينا لعائلات الضحايا".