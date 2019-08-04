حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 4 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: يسلط رب العمل الضوء على قضية مهنية، ويجعلك مترددًا بين اتجاهين وخيارين، لكن الأجواء تكون إيجابية.

عاطفيًا: أجواء إيجابية لطرح ما تعتقد أنه يسم في تطوير قدراتك العاطفية، فحاول الاستفادة ولا تفوّت الفرصة.

صحيًا: إذا أحسست بدوخة شبه متواصلة، قد يكون السبب ضعفًا في النظر، استشر طبيب العيون.