حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 4 أغسطس 2019
الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:11 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الحوت قالت:
مهنيًا: يسلط رب العمل الضوء على قضية مهنية، ويجعلك مترددًا بين اتجاهين وخيارين، لكن الأجواء تكون إيجابية.
عاطفيًا: أجواء إيجابية لطرح ما تعتقد أنه يسم في تطوير قدراتك العاطفية، فحاول الاستفادة ولا تفوّت الفرصة.
صحيًا: إذا أحسست بدوخة شبه متواصلة، قد يكون السبب ضعفًا في النظر، استشر طبيب العيون.
مهنيًا: يسلط رب العمل الضوء على قضية مهنية، ويجعلك مترددًا بين اتجاهين وخيارين، لكن الأجواء تكون إيجابية.
عاطفيًا: أجواء إيجابية لطرح ما تعتقد أنه يسم في تطوير قدراتك العاطفية، فحاول الاستفادة ولا تفوّت الفرصة.
صحيًا: إذا أحسست بدوخة شبه متواصلة، قد يكون السبب ضعفًا في النظر، استشر طبيب العيون.