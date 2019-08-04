حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 4 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مشروع مادي أو عن استثمار أو نفقات أو عملية شرائية، وتحصل على مبلغ من المال لإطلاق مشروع مهمّ.

عاطفيًا: إذا أردت الإقدام على خطوة جديدة فكّر جيدًا فقد تكلفك أكثر مما كنت تتوقع في العلاقة مع الشريك.

صحيًا: حاول أن تلهي نفسك بممارسة المشي أو الركض الخفيف ولو نصف ساعة يوميًا.



