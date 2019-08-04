حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 4 أغسطس 2019
الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:10 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الدلو قالت:
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مشروع مادي أو عن استثمار أو نفقات أو عملية شرائية، وتحصل على مبلغ من المال لإطلاق مشروع مهمّ.
عاطفيًا: إذا أردت الإقدام على خطوة جديدة فكّر جيدًا فقد تكلفك أكثر مما كنت تتوقع في العلاقة مع الشريك.
صحيًا: حاول أن تلهي نفسك بممارسة المشي أو الركض الخفيف ولو نصف ساعة يوميًا.
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مشروع مادي أو عن استثمار أو نفقات أو عملية شرائية، وتحصل على مبلغ من المال لإطلاق مشروع مهمّ.
عاطفيًا: إذا أردت الإقدام على خطوة جديدة فكّر جيدًا فقد تكلفك أكثر مما كنت تتوقع في العلاقة مع الشريك.
صحيًا: حاول أن تلهي نفسك بممارسة المشي أو الركض الخفيف ولو نصف ساعة يوميًا.