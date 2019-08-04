حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 4 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: تكون مدركًا لوضع تراه بصورة أوضح، وتتخلى عمّن كان يزعجك أو يسبب لك المتاعب في العمل.

عاطفيًا: لا تحاول إرضاء الشريك بما لا تقتنع به شخصيًا، فذلك قد تكون له انعكاسات سلبية لاحقًا.

صحيًا: آلام الظهر التي تلازمك منذ مدة سببه الجلوس ساعات طوال، خفف قليلًا.

