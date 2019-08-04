حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 4 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: يحمل هذا اليوم حدثًا مهمًا وصراعًا في حياتك المهنية والشخصية، وتمزقًا بين اتجاهين، التزم الحذر وابتعد عن الاستفزازات والتحديات.

عاطفيًا: جميل أن تكون على استعداد دائم لتلبية كل ما يطلبه منك الشريك، لكن عليك التمهل أحيانًا لمعرفة إلى أين سيقودك.

صحيًا: يتعرض أكثر من فرد في العائلة لوعكة صحية، لكنهم سرعان ما يشفون منها، فيرتاح بالك.