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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 4 أغسطس 2019

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:01 ص
برج العذراء
برج العذراء
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج العذراء قالت:

مهنيًا: مناخ الثقة والود والتقارب السائد في العمل يترجم بالعلاقة الجيدة بينك وبين الزملاء ورؤساء العمل، وتفتح ذراعيك لمشروع جديد.
عاطفيًا: بسبب كثرة انشغالاتك يقل اهتمامك بالحبيب وتبتعد عنه بعض الشيء، ما يجعله يشعر بأنك تهمشه فيستاء منك وقد يزداد نفوره منك.
صحيًا: لا تدع كثرة مشاغلك تثنيك عن ممارسة الرياضة، عليك تخصيص وقت يومي لها.
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