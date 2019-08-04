حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 4 أغسطس 2019
الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:01 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج العذراء قالت:
مهنيًا: مناخ الثقة والود والتقارب السائد في العمل يترجم بالعلاقة الجيدة بينك وبين الزملاء ورؤساء العمل، وتفتح ذراعيك لمشروع جديد.
عاطفيًا: بسبب كثرة انشغالاتك يقل اهتمامك بالحبيب وتبتعد عنه بعض الشيء، ما يجعله يشعر بأنك تهمشه فيستاء منك وقد يزداد نفوره منك.
صحيًا: لا تدع كثرة مشاغلك تثنيك عن ممارسة الرياضة، عليك تخصيص وقت يومي لها.
مهنيًا: مناخ الثقة والود والتقارب السائد في العمل يترجم بالعلاقة الجيدة بينك وبين الزملاء ورؤساء العمل، وتفتح ذراعيك لمشروع جديد.
عاطفيًا: بسبب كثرة انشغالاتك يقل اهتمامك بالحبيب وتبتعد عنه بعض الشيء، ما يجعله يشعر بأنك تهمشه فيستاء منك وقد يزداد نفوره منك.
صحيًا: لا تدع كثرة مشاغلك تثنيك عن ممارسة الرياضة، عليك تخصيص وقت يومي لها.