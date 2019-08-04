حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 4 أغسطس 2019
الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:00 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الأسد قالت:
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن القيام بتفتيش دقيق في الحسابات عن السنوات القليلة الماضية لمعرفة الخلل والأخطاء المتراكمة.
عاطفيًا: تنتهي بشكل نهائي من الماضي مع الشريك وتطل على المستقبل بثقة بالنفس وبمعنويات عالية.
صحيًا: واظب على المشي ساعة يوميًا، أقله بعد العودة من العمل لترتاح من التشنجات.
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن القيام بتفتيش دقيق في الحسابات عن السنوات القليلة الماضية لمعرفة الخلل والأخطاء المتراكمة.
عاطفيًا: تنتهي بشكل نهائي من الماضي مع الشريك وتطل على المستقبل بثقة بالنفس وبمعنويات عالية.
صحيًا: واظب على المشي ساعة يوميًا، أقله بعد العودة من العمل لترتاح من التشنجات.