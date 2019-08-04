حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 4 أغسطس 2019
الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:59 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج السرطان قالت:
مهنيًا: تقرر مصيرك اليوم بيدك وتعدّ خطة تسعى لتنفيذها بحذافيرها بغية الوصول إلى ما تنوي تحقيقه من أهداف كبيرة ومهمة.
عاطفيًا: تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، وتعرف جيدًا الى أين تقودك هذه العلاقة وخصوصا أن أفقها واضح.
صحيًا: سارع إلى القيام بما يخفف عن كاهلك من حدة الضغط لتبقى في صحة جيدة.
مهنيًا: تقرر مصيرك اليوم بيدك وتعدّ خطة تسعى لتنفيذها بحذافيرها بغية الوصول إلى ما تنوي تحقيقه من أهداف كبيرة ومهمة.
عاطفيًا: تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، وتعرف جيدًا الى أين تقودك هذه العلاقة وخصوصا أن أفقها واضح.
صحيًا: سارع إلى القيام بما يخفف عن كاهلك من حدة الضغط لتبقى في صحة جيدة.