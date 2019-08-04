المنتخب الأمريكي للسيدات يفوز 3- صفر على أيرلندا

فاز منتخب الولايات المتحدة 3-صفر على أيرلندا في باسادينا الليلة الماضية في مباراته الأولى بملعبه منذ تتويجه بطلا لكأس العالم لكرة القدم للسيدات في فرنسا الشهر الماضي.



واستهل المنتخب الأمريكي "جولة النصر" بانتصار، وأرسلت كريستيان برس تمريرة عالية إلى توبين هيث التي هزت الشباك بضربة رأس في الدقيقة 16.



وضاعفت لينزي هوران النتيجة بعد 15 دقيقة أخرى وسجلت كارلي لويد بضربة رأس من مسافة بعيدة في الشوط الثاني لتؤكد فوز المنتخب الأمريكي.



ولا تزال الولايات المتحدة تحتفل بفوزها 2-صفر على هولندا الشهر الماضي لتحقق لقبها الرابع في كأس العالم.