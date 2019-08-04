حظك اليوم.. برج الثور الأحد 4 أغسطس 2019
الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:57 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الثور قالت:
مهنيًا: يحمل إليك شخص لا تعرفه خبرًا سارًا يتعلق بعرض لك أو بطلب يتجاوب معه المرجع المقصود، وربما يتعلق بسفر أو بمشروع خارج بلادك.
عاطفيًا: لا تتردّد على الإطلاق يا عزيزي في طرح الأفكار التي تراودك تجاه الشريك، وخصوصًا أن العلاقة بينكما جيدة.
صحيًا: كن صاحب إرادة قوية، واثتب للجميع أنك قادر على إنقاص وزنك في فترة قصيرة.
مهنيًا: يحمل إليك شخص لا تعرفه خبرًا سارًا يتعلق بعرض لك أو بطلب يتجاوب معه المرجع المقصود، وربما يتعلق بسفر أو بمشروع خارج بلادك.
عاطفيًا: لا تتردّد على الإطلاق يا عزيزي في طرح الأفكار التي تراودك تجاه الشريك، وخصوصًا أن العلاقة بينكما جيدة.
صحيًا: كن صاحب إرادة قوية، واثتب للجميع أنك قادر على إنقاص وزنك في فترة قصيرة.