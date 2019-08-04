تشينج تبلغ النهائي في سان هوزيه للتنس

تأهلت الصينية تشينج سايساي إلى نهائي بطولة سان هوزيه للتنس بعد فوز مفاجئ آخر في كاليفورنيا الليلة الماضية لتحافظ على آمالها في تحقيق أول لقب في مسيرتها.



وتفوقت المصنفة 55 عالميا على اليونانية ماريا ساكاري المصنفة السابعة بالبطولة بنتيجة 7-6 و6-2 في الدور قبل النهائي بعد يوم واحد من فوزها على الأمريكية أماندا أنيسيموفا المصنفة الرابعة.



وتلتقي تشينج في نهائي الأحد مع أرينا سبالينكا المصنفة الثانية بعد أن حققت لاعبة روسيا البيضاء فوزا سهلا على دونا فيكيتش 6-4 و6-3 في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي مستغلة ضربات إرسالها القوية.



وستكون سبالينكا المصنفة العاشرة عالميا هي المرشحة للفوز حين تواجه تشينغ حتى رغم انتصار اللاعبة الصينية في المواجهة السابقة الوحيدة بينهما.