حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 4 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: حذار من الأحلام الوردية والأوهام أو وعودًا لا يفي بها أصحابها، وقد تشكك في بعض النيات أو تشعر بالضيق والحرج.

عاطفيًا: حافظ على أسرارك العاطفية وعلاقاتك بشكل دائم، والمعاملة الخاصة التي يميّزك بها الشريك خلافًا للآخرين.

صحيًا: لا تكن عنيدًا ومتشبثًا بآرائك حيال بعض الأمور الصحية، وإلا لماذا تستشير طبيبك أو أصحاب الاختصاص؟.

