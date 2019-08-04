حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 4 أغسطس 2019
الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:57 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الحمل قالت:
مهنيًا: حذار من الأحلام الوردية والأوهام أو وعودًا لا يفي بها أصحابها، وقد تشكك في بعض النيات أو تشعر بالضيق والحرج.
عاطفيًا: حافظ على أسرارك العاطفية وعلاقاتك بشكل دائم، والمعاملة الخاصة التي يميّزك بها الشريك خلافًا للآخرين.
صحيًا: لا تكن عنيدًا ومتشبثًا بآرائك حيال بعض الأمور الصحية، وإلا لماذا تستشير طبيبك أو أصحاب الاختصاص؟.
مهنيًا: حذار من الأحلام الوردية والأوهام أو وعودًا لا يفي بها أصحابها، وقد تشكك في بعض النيات أو تشعر بالضيق والحرج.
عاطفيًا: حافظ على أسرارك العاطفية وعلاقاتك بشكل دائم، والمعاملة الخاصة التي يميّزك بها الشريك خلافًا للآخرين.
صحيًا: لا تكن عنيدًا ومتشبثًا بآرائك حيال بعض الأمور الصحية، وإلا لماذا تستشير طبيبك أو أصحاب الاختصاص؟.