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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 4 أغسطس 2019

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:56 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:


الحمل
مهنيًا: حذار من الأحلام الوردية والأوهام أو وعودًا لا يفي بها أصحابها، وقد تشكك في بعض النيات أو تشعر بالضيق والحرج.
عاطفيًا: حافظ على أسرارك العاطفية وعلاقاتك بشكل دائم، والمعاملة الخاصة التي يميّزك بها الشريك خلافًا للآخرين.
صحيًا: لا تكن عنيدًا ومتشبثًا بآرائك حيال بعض الأمور الصحية، وإلا لماذا تستشير طبيبك أو أصحاب الاختصاص؟.


الثور
مهنيًا: يحمل إليك شخص لا تعرفه خبرًا سارًا يتعلق بعرض لك أو بطلب يتجاوب معه المرجع المقصود، وربما يتعلق بسفر أو بمشروع خارج بلادك.
عاطفيًا: لا تتردّد على الإطلاق يا عزيزي في طرح الأفكار التي تراودك تجاه الشريك، وخصوصًا أن العلاقة بينكما جيدة.
صحيًا: كن صاحب إرادة قوية، واثتب للجميع أنك قادر على إنقاص وزنك في فترة قصيرة.


الجوزاء
مهنيًا: أزمة مالية طارئة تعالجها عن طريق عملية بيع تبدو دقيقة لكنها مربحة، وربما ينشأ خلاف على بعض الاستثمارات.
عاطفيًا: ينتابك والشريك هذا اليوم تراجع معنوي مترافقًا مع بعض القلق الذي يجبركما على الحسم قبل تفاقم الأمور.
صحيًا: الآلام العابرة التي تنتابك بين حين وآخر تفرض عليك مراجعة الطبيب اليوم قبل الغد.


السرطان
مهنيًا: تقرر مصيرك اليوم بيدك وتعدّ خطة تسعى لتنفيذها بحذافيرها بغية الوصول إلى ما تنوي تحقيقه من أهداف كبيرة ومهمة.
عاطفيًا: تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، وتعرف جيدًا الى أين تقودك هذه العلاقة وخصوصا أن أفقها واضح.
صحيًا: سارع إلى القيام بما يخفف عن كاهلك من حدة الضغط لتبقى في صحة جيدة.


الأسد
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن القيام بتفتيش دقيق في الحسابات عن السنوات القليلة الماضية لمعرفة الخلل والأخطاء المتراكمة.
عاطفيًا: تنتهي بشكل نهائي من الماضي مع الشريك وتطل على المستقبل بثقة بالنفس وبمعنويات عالية.
صحيًا: واظب على المشي ساعة يوميًا، أقله بعد العودة من العمل لترتاح من التشنجات.


العذراء
مهنيًا: مناخ الثقة والود والتقارب السائد في العمل يترجم بالعلاقة الجيدة بينك وبين الزملاء ورؤساء العمل، وتفتح ذراعيك لمشروع جديد.
عاطفيًا: بسبب كثرة انشغالاتك يقل اهتمامك بالحبيب وتبتعد عنه بعض الشيء، ما يجعله يشعر بأنك تهمشه فيستاء منك وقد يزداد نفوره منك.
صحيًا: لا تدع كثرة مشاغلك تثنيك عن ممارسة الرياضة، عليك تخصيص وقت يومي لها.


الميزان
مهنيًا: يحمل هذا اليوم حدثًا مهمًا وصراعًا في حياتك المهنية والشخصية، وتمزقًا بين اتجاهين، التزم الحذر وابتعد عن الاستفزازات والتحديات.
عاطفيًا: جميل أن تكون على استعداد دائم لتلبية كل ما يطلبه منك الشريك، لكن عليك التمهل أحيانًا لمعرفة إلى أين سيقودك.
صحيًا: يتعرض أكثر من فرد في العائلة لوعكة صحية، لكنهم سرعان ما يشفون منها، فيرتاح بالك.


العقرب
مهنيًا: تكون مدركًا لوضع تراه بصورة أوضح، وتتخلى عمّن كان يزعجك أو يسبب لك المتاعب في العمل.
عاطفيًا: لا تحاول إرضاء الشريك بما لا تقتنع به شخصيًا، فذلك قد تكون له انعكاسات سلبية لاحقًا.
صحيًا: آلام الظهر التي تلازمك منذ مدة سببه الجلوس ساعات طوال، خفف قليلًا.


القوس
مهنيًا: أنت مدعو إلى الوقاية وأخذ الحيطة والحذر إلى أقصى درجة، وعليك مراجعة بعض الاختصاصيين في مجال التدقيق المالي.
عاطفيًا: عليك أن تفكر بعقلك لا بقلبك فقط تجاه الشريك، وتاليًا منحه هامشًا أكبر للتعبير عن آرائه.
صحيًا: تشعر بتحسن صحي بعدما التزمت تناول الأدوية التي وصفها الطبيب.


الجدي
مهنيًا: يضعك رب العمل أمام خيار صعب لكنه ممكن، وتتلقى عرضًا مهمًا جدًا وتطل على شراكة لا بأس بها أو تناقش عقدًا مهمًا.
عاطفيًا: حب الذات والأنانية لن يكونا في مصلحتك، وحاول أن تشارك الحبيب في أفكارك لتسهّل المهمة عليك.
صحيًا: ممارسة رياضة القفز على الحبل من أفضل الرياضات التي تحرك كامل أعضاء الجسم وتساعد على اكتساب اللياقة للجسم.


الدلو
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مشروع مادي أو عن استثمار أو نفقات أو عملية شرائية، وتحصل على مبلغ من المال لإطلاق مشروع مهمّ.
عاطفيًا: إذا أردت الإقدام على خطوة جديدة فكّر جيدًا فقد تكلفك أكثر مما كنت تتوقع في العلاقة مع الشريك.
صحيًا: حاول أن تلهي نفسك بممارسة المشي أو الركض الخفيف ولو نصف ساعة يوميًا.


الحوت
مهنيًا: يسلط رب العمل الضوء على قضية مهنية، ويجعلك مترددًا بين اتجاهين وخيارين، لكن الأجواء تكون إيجابية.
عاطفيًا: أجواء إيجابية لطرح ما تعتقد أنه يسم في تطوير قدراتك العاطفية، فحاول الاستفادة ولا تفوّت الفرصة.
صحيًا: إذا أحسست بدوخة شبه متواصلة، قد يكون السبب ضعفًا في النظر، استشر طبيب العيون.
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