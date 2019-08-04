حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 4 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:





الحمل

مهنيًا: حذار من الأحلام الوردية والأوهام أو وعودًا لا يفي بها أصحابها، وقد تشكك في بعض النيات أو تشعر بالضيق والحرج.

عاطفيًا: حافظ على أسرارك العاطفية وعلاقاتك بشكل دائم، والمعاملة الخاصة التي يميّزك بها الشريك خلافًا للآخرين.

صحيًا: لا تكن عنيدًا ومتشبثًا بآرائك حيال بعض الأمور الصحية، وإلا لماذا تستشير طبيبك أو أصحاب الاختصاص؟.





الثور

مهنيًا: يحمل إليك شخص لا تعرفه خبرًا سارًا يتعلق بعرض لك أو بطلب يتجاوب معه المرجع المقصود، وربما يتعلق بسفر أو بمشروع خارج بلادك.

عاطفيًا: لا تتردّد على الإطلاق يا عزيزي في طرح الأفكار التي تراودك تجاه الشريك، وخصوصًا أن العلاقة بينكما جيدة.

صحيًا: كن صاحب إرادة قوية، واثتب للجميع أنك قادر على إنقاص وزنك في فترة قصيرة.





الجوزاء

مهنيًا: أزمة مالية طارئة تعالجها عن طريق عملية بيع تبدو دقيقة لكنها مربحة، وربما ينشأ خلاف على بعض الاستثمارات.

عاطفيًا: ينتابك والشريك هذا اليوم تراجع معنوي مترافقًا مع بعض القلق الذي يجبركما على الحسم قبل تفاقم الأمور.

صحيًا: الآلام العابرة التي تنتابك بين حين وآخر تفرض عليك مراجعة الطبيب اليوم قبل الغد.





السرطان

مهنيًا: تقرر مصيرك اليوم بيدك وتعدّ خطة تسعى لتنفيذها بحذافيرها بغية الوصول إلى ما تنوي تحقيقه من أهداف كبيرة ومهمة.

عاطفيًا: تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، وتعرف جيدًا الى أين تقودك هذه العلاقة وخصوصا أن أفقها واضح.

صحيًا: سارع إلى القيام بما يخفف عن كاهلك من حدة الضغط لتبقى في صحة جيدة.





الأسد

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن القيام بتفتيش دقيق في الحسابات عن السنوات القليلة الماضية لمعرفة الخلل والأخطاء المتراكمة.

عاطفيًا: تنتهي بشكل نهائي من الماضي مع الشريك وتطل على المستقبل بثقة بالنفس وبمعنويات عالية.

صحيًا: واظب على المشي ساعة يوميًا، أقله بعد العودة من العمل لترتاح من التشنجات.





العذراء

مهنيًا: مناخ الثقة والود والتقارب السائد في العمل يترجم بالعلاقة الجيدة بينك وبين الزملاء ورؤساء العمل، وتفتح ذراعيك لمشروع جديد.

عاطفيًا: بسبب كثرة انشغالاتك يقل اهتمامك بالحبيب وتبتعد عنه بعض الشيء، ما يجعله يشعر بأنك تهمشه فيستاء منك وقد يزداد نفوره منك.

صحيًا: لا تدع كثرة مشاغلك تثنيك عن ممارسة الرياضة، عليك تخصيص وقت يومي لها.





الميزان

مهنيًا: يحمل هذا اليوم حدثًا مهمًا وصراعًا في حياتك المهنية والشخصية، وتمزقًا بين اتجاهين، التزم الحذر وابتعد عن الاستفزازات والتحديات.

عاطفيًا: جميل أن تكون على استعداد دائم لتلبية كل ما يطلبه منك الشريك، لكن عليك التمهل أحيانًا لمعرفة إلى أين سيقودك.

صحيًا: يتعرض أكثر من فرد في العائلة لوعكة صحية، لكنهم سرعان ما يشفون منها، فيرتاح بالك.





العقرب

مهنيًا: تكون مدركًا لوضع تراه بصورة أوضح، وتتخلى عمّن كان يزعجك أو يسبب لك المتاعب في العمل.

عاطفيًا: لا تحاول إرضاء الشريك بما لا تقتنع به شخصيًا، فذلك قد تكون له انعكاسات سلبية لاحقًا.

صحيًا: آلام الظهر التي تلازمك منذ مدة سببه الجلوس ساعات طوال، خفف قليلًا.





القوس

مهنيًا: أنت مدعو إلى الوقاية وأخذ الحيطة والحذر إلى أقصى درجة، وعليك مراجعة بعض الاختصاصيين في مجال التدقيق المالي.

عاطفيًا: عليك أن تفكر بعقلك لا بقلبك فقط تجاه الشريك، وتاليًا منحه هامشًا أكبر للتعبير عن آرائه.

صحيًا: تشعر بتحسن صحي بعدما التزمت تناول الأدوية التي وصفها الطبيب.





الجدي

مهنيًا: يضعك رب العمل أمام خيار صعب لكنه ممكن، وتتلقى عرضًا مهمًا جدًا وتطل على شراكة لا بأس بها أو تناقش عقدًا مهمًا.

عاطفيًا: حب الذات والأنانية لن يكونا في مصلحتك، وحاول أن تشارك الحبيب في أفكارك لتسهّل المهمة عليك.

صحيًا: ممارسة رياضة القفز على الحبل من أفضل الرياضات التي تحرك كامل أعضاء الجسم وتساعد على اكتساب اللياقة للجسم.





الدلو

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مشروع مادي أو عن استثمار أو نفقات أو عملية شرائية، وتحصل على مبلغ من المال لإطلاق مشروع مهمّ.

عاطفيًا: إذا أردت الإقدام على خطوة جديدة فكّر جيدًا فقد تكلفك أكثر مما كنت تتوقع في العلاقة مع الشريك.

صحيًا: حاول أن تلهي نفسك بممارسة المشي أو الركض الخفيف ولو نصف ساعة يوميًا.





الحوت

مهنيًا: يسلط رب العمل الضوء على قضية مهنية، ويجعلك مترددًا بين اتجاهين وخيارين، لكن الأجواء تكون إيجابية.

عاطفيًا: أجواء إيجابية لطرح ما تعتقد أنه يسم في تطوير قدراتك العاطفية، فحاول الاستفادة ولا تفوّت الفرصة.

صحيًا: إذا أحسست بدوخة شبه متواصلة، قد يكون السبب ضعفًا في النظر، استشر طبيب العيون.

