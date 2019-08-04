السودان.. التوقيع على الإعلان الدستوري بعد قليل

أفاد موقع السودان الآن في خبر عاجل، نقلا عن مصادر اعلامية في الخرطوم، بأنه سيتم توقيع وثيقة الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير بعد قليل.



وقال عضو وفد التفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، بابكر فيصل، في تصريحات لقناة الحدث، إن التوقيع على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري سيكون اليوم الأحد.



وأوضح فيصل أن "الطرفين أكملا اتفاقهما على وثيقية الإعلان الدستوري، وما تبقى فقط هو عمل اللجان الفنية المتعلق بالضبط اللغوي، وأعمال الصياغة القانونية".



كما أوضح أنه سيتم توجيه الدعوات لعدد من رؤساء الدول المجاورة والصديقة، لحضور مراسم تكوين الحكومة الجديدة.



وفي وقت سابق قال مدني عباس القيادي في قوى الحرية في السودان إن اللجنة الفنية لصياغة وثيقة الإعلان الدستوري ستنهي السبت صياغة الوثيقة، وإنه سيتم التوقيع عليها خلال الساعات 48 المقبلة.



وفي مؤتمر صحفي عقدته القوى عقب الاتفاق مع المجلس العسكري على الوثيقة، قال مدني إنه سيتم تحديد جدول زمني يتضمن تفصيلا لمواعيد تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء وغيرهما من هيئات المرحلة الانتقالية.







