في سابقة الأولى من نوعها.. نقل محاكمة البشير إلى رئاسة السلطة القضائية

كشفت صحيفة السوداني الصادرة اليوم الأحد، عن تحويل محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير من محكمة الأراضي بحي الديم إلى قاعة "الإمام علي" برئاسة السلطة القضائية بالخرطوم لدواعٍ أمنية.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ نقل محاكمة البشير الذي تم عزله من السلطة في 11 أبريل الماضي، إلى رئاسة السلطة القضائية يعد أوّل سابقة في تاريخ القضاء يتمّ فيها محاكمة شخص داخل رئاسة السلطة القضائية بدلًا عن المحاكم.



وقالت إنّ القاضي المشرف على محاكمة البشير كان قد أعلن في الجلسة الإجرائية السابقة عن أنّ جلسات المحاكمة ستنقل إلى قاعة أو محكمة أخرى.



وبحسب الصحيفة فإنّ هيئة الدفاع عن البشير تلقت إخطارًا بنقل جلسات المحاكمة إلى قاعة "الإمام علي" برئاسة السلطة القضائية.