كيريوس يقدم عرضًا مبهرًا ليهزم تيتيباس في واشنطن

ارتقت أول مواجهة على الإطلاق بين نيك كيريوس وستيفانوس تيتيباس إلى مستوى التوقعات الليلة الماضية إذ أنقذ اللاعب الأسترالي نقطة لخسارة المباراة في طريقه للفوز 6-4 و3-6 و7-6 على شريكه اليوناني في مباريات الزوجي والتأهل إلى نهائي بطولة واشنطن المفتوحة للتنس.



وقدم كيريوس عرضا مبهرا أمام المدرجات الممتلئة بالجماهير في واشنطن، فتبادل التحية بقبضة اليد مع المشجعين في منتصف المباراة وسدد بعض الضربات السلسة وهو ينظر إلى الجهة المقابلة في انتصار ممتع.



ولليوم الثاني على التوالي، استشار كيريوس أحد المشجعين قبل أن يسدد ضربة الإرسال في نقطة المباراة وبدا أن المتفرج نصحه بالتسديد في الاتجاه الذي يجعل المصنف الأول يرد الكرة بضربة خلفية.



ونفذ كيريوس ما قاله المشجع ولم يستطع تيتيباس سوى وضع مضربه في طريق قذيفة منافسه الأسترالي ليهيأ أمامه فرصة تسديد ضربة أمامية ناجحة سهلة لينهي المباراة في ليلة حارة ورطبة بالعاصمة الأمريكية.



وسيتطلع المصنف 52 على العالم إلى اللقب السادس في تاريخه عندما يواجه الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث أو بيتر جويوفتشيك في النهائي.