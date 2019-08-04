موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتى والقنوات الناقلة

تنطلق منافسات الموسم الجديد وتعود الحياة مرة أخرى للدوريات الأوروبية، اليوم الأحد، حيث ينطلق الموسم الإنجليزي بمواجهة نارية تجمع مانشستر سيتي بطل البريميرليج ووصيف ليفربول في كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





ويقص ليفربول ومانشستر سيتي شريط الموسم الإنجليزي الجديد، بعد الموسم الماضي الرائع الذي شهد منافسة تاريخية بينهما انتهت في الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.



وتنطلق المواجهة في الساعة (18:00 بتوقيت الإمارات)، و(17:00 بتوقيت السعودية)، و(16:00 بتوقيت القاهرة)، و(13:00 بتوقيت جرينيتش).



تذاع المواجهة على شبكة "بي إن سبورتس" وتحديدا على قناة 2HD.