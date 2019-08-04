بالأسماء.. 26 لاعبًا بقائمة الأهلى الإفريقية

أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ قائمة الفريق الإفريقية، بشكل رسمي، استعدادا لبدء مشوار بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي - في تصريحات لموقع ناديه الرسمي - إن الجهاز الفني قام بقيد 26 لاعبا بالقائمة الأفريقية على أن يتم إضافة 4 لاعبين في يناير المقبل.



وأوضح أن القائمة تضم: "محمد الشناوي وعلي لطفي وشريف إكرامي ومحمد هاني وأحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمود متولي وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجيرالدو دا كوستا وأحمد الشيخ ورمضان صبحي وجونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن".



وخرج من القائمة الإفريقية للأهلي، مجموعة من اللاعبين وأبرزهم سعد سمير وكريم نيدفيد ومؤمن زكريا وناصر ماهر وإسلام محارب وهشام محمد وباسم علي.