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تقارير ومتابعات

نهائى مصرى ببطولتى العالم للناشئين والناشئات للإسكواش

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:10 ص
نهائى مصرى ببطولتى
نهائى مصرى ببطولتى العالم للناشئين والناشئات للإسكواش
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تعيش الرياضة المصرية، اليوم الأحد، لحظة تاريخية عن طريق نجومها من لاعبي الإسكواش الناشئين والناشئات، الذين أحكموا سيطرتهم على بطولة العالم التي تختتم اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتفوق لاعبو ولاعبات مصر وتمكنوا من حجز أماكنهم في المباراتين النهائيتين للبطولة، حيث تلتقي المصرية مع مواطنتها هانيا الحمامي في نهائي الناشئات ويلتقي المصري مصطفى السرتي مع مواطنه مصطفى عسل في نهائي الناشئين.

وكانت اللاعبة جنى شيحة قد تمكنت من حجز أول الأماكن بنهائي الناشئات بعد تغلبها على الماليزية أيفا أزمان 3-2 في مباراة قوية استغرقت 64 دقيقة وكانت نتائج أشواطها 1012-1412-211-1513-117، وهو ما يدل على صعوبة المباراة، حيث كانت اللاعبة جني شيحة متأخرة بشوطين مقابل شوط لها ولكنها نجحت في الشوط الرابع في تحقيق التعادل ثلاث مرات 1111 و1212 و1313 ثم نجحت جنى وتفوقت على نفسها على نفسها لتفوز بهذا الشوط 1513 وتتعادل في الأشوط 22، ليكون هناك شوط فاصل كانت فيه اللاعبة جنى شيحة على قدر المسئولية واستطاعت حسم الشوط 117 لتفوز بالمباراة وتصل لنهائي البطولة.

وعلى الجانب الآخر، كان اللاعب مصطفي السرتي هو أول المتأهلين للمباراة النهائية للناشئين بعد تغلبه على زميله اللاعب عمر التركي في مباراة ماراثونية استغرقت 63 دقيقة 32 وكانت نتائج الأشواط 118-611-1012-118-117.

وكانت ثاني اللاعبات المتأهلات للمباراة النهائية للناشئات اللاعبة هانيا الحمامي المرشحة الأولى في البطولة، حيث تغلبت على زميلتها اللاعبة فريدة محمد 31 في مباراة استغرقت 54 دقيقة وكانت نتائج أشواطها 118-116-411-113.

وأكمل اللاعب مصطفى عسل دائرة السيطرة المصرية على بطولة العالم الإسكواش عندما تأهل للمباراة النهائية للناشئين بعد تغلبه على الإنجليزي لويس أندرسون في مباراة سهلة بالنسب للمصنف الأول في البطولة وحامل لقب العام الماضي استغرقت 28 دقيقة، وفاز 30 وكانت نتائج الأشواط 115-115-112 ليلحق بمواطنه مصطفى السرتي ليصبح نهائي البطولة على مستوى الناشئين والناشئات نهائيا مصريا خالصا، حيث ستلتقي المصريتان هانيا الحمامي وجنى شيحة على لقب بطولة الناشئات لتضاف لحاملي لقب البطولة بطلة جديدة أخرى، كما يلتقي المصريان مصطفى عسل ومصطفى السرتي على لقب بطولة الناشئين.

وقد حقق نجوم مصر في الإسكواش هذا الإنجاز التاريخي تحت إشراف جهاز فني للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني الكابتن أحمد المطعني وكتيبة مدربي المنتخب الوطني الكابتن التي تضم أحمد عفت وعمر خالد وتميم الوليلي ومعهم مسؤول اللياقة البدنية والأحمال الكابتن ناصر عبدالمنعم.
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