إيطاليا: سنعمل على إعادة العلاقات الجيدة مع روسيا

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أنه سيعمل على استعادة العلاقات الجيدة مع روسيا.



وقال السياسي المشهور، بحفل لحزب "الرابطة اليميني" الذي يتزعمه، بمدينة سيرفيا: "سأعمل من أجل العودة إلى علاقات جيدة مع روسيا".



ونقلت وكالة "إنسا" الإيطالية للأنباء عن سالفيني قوله: إن "بوتين رئيس عظيم. وأنا أقول هذا لأنني أعتقد ذلك، وليس لأنني حصلت على أجر، كما تقول بعض الصحف".



وكان رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، وصف روسيا، نهاية الشهر الماضي، بأنها "لاعب وسط" تقريبا في جميع المناطق الرئيسية في العالم، حيث يتم حل قضايا الاستقرار والأمن الدوليين.



وقال كونتي، في كلمة له في مؤتمر سفراء إيطاليا لدى دول العالم، انعقد بالخارجية الإيطالية: "روسيا من جميع النواحي هي "لاعب وسط" في جميع المسارح الرئيسية تقريبا.



كما دعا كونتي، لعدم نسيان حقيقة أن روسيا هي أكبر جارٍ لأوروبا، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية.



وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن أمله في قيام أوروبا بدور نشط في حل مشكلات نزع السلاح.