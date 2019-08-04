مسؤول نيجيرى رفيع يدعو شركات النفط للعودة إثر تحسن الوضع الأمنى

حث مسؤول رفيع المستوى في نيجيريا، شركات النفط التي غادرت البلاد على العودة إثر تحسن الوضع الأمني في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط.



وقال أوفي أومو-أجيجي، نائب رئيس مجلس الشيوخ النيجيري، إن عودة شركات النفط ستسرع من تنمية المنطقة وتخلق فرص عمل للشباب وتعزز السلام في المنطقة.



وتعتمد البلاد على النفط في 70 %من الإيرادات الحكومية وفي 90 % من عائداتها من العملات الأجنبية.



وعانت شركات النفط التي عملت في المنطقة من مشاكل مثل تخريب أنابيب النفط وسرقة المنشآت وحتى خطف موظفيها في بعض الأحيان.



في يونيو عام 2009، عرضت نيجيريا العفو عن المسلحين في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط الذين يلقون أسلحتهم في محاولة لإنهاء الاضطرابات التي كلفت أكبر الدول المصدرة للنفط في أفريقيا مليارات الدولارات من الإيرادات الضائعة.