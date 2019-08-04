الحكومة النيجيرية تحذر من حدوث فيضانات فى ولاية كادونا الشمالية

دعت الحكومة النيجيرية، أمس السبت، سكان ولاية كادونا الشمالية الذين يعيشون بالقرب من نهر كادونا وغيرها من المناطق المعرضة للفيضانات إلى الانتقال مؤقتًا إلى مناطق أكثر أمنا.



وقال إبراهيم الحسيني، مفوض الدولة للبيئة، إن هيئة الأرصاد الجوية النيجيرية ووكالة إدارة الطوارئ الوطنية قد توقعتا أن كادونا وولايات أخرى قد تواجه فيضانات مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في نهري النيجر وبينوي منذ يوليو.



ونصح السكان بالامتناع عن إلقاء النفايات والفضلات الصلبة في المجاري المائية وشبكة الصرف الصحي لتجنب الفيضانات.



ودعا الحسيني السكان إلى تسليك البالوعات وشبكة الصرف الصحي في أحيائهم المحلية للوقاية من الفيضانات.



ويبدأ موسم الأمطار في نيجيريا عادة في مارس أو إبريل، وينتهي في أكتوبر أو نوفمبر، وهذا يختلف بحسب المناطق في البلاد، ويمكن أن يتسبب بفيضانات وانهيارات طينية تدمر الطرق والمنازل.