"اليونيسيف": الرضاعة الطبيعية تنقذ حياة 823 ألف طفل سنويًا

في الأسبوع العالمي للترويج للرضاعة الطبيعية، دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لدعم إجازة الأمومة المدفوعة الأجور، ودعم تحسين ظروف مواقع العمل للأمهات المُرضِعات.



ويتم الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية خلال الأيام من الأول وحتى الـ7 من أغسطس كل عام، بهدف إلقاء الضوء على الأهمية القصوى للرضاعة الطبيعية من ثدي الأم، بالنسبة للأطفال في أرجاء العالم.



وفي مطلع الأسبوع الاحتفالي هذا، قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف، هنريتا فوري: "إن الفوائد الصحية والاجتماعية والاقتصادية للرضاعة الطبيعية، بالنسبة لكل من الأم والطفل، واضحة جدًا، ومقبولة في أنحاء العالم، ورغم ذلك هناك 60% تقريبًا من الأطفال الرُضّع بالعالم محرومون من فترة الستة أشهر الموصى بها للرضاعة الطبيعية".



ووفقًا لليونيسيف، فإن زيادة الرضاعة الطبيعية يمكن أن تسهم بتفادي 823 ألف حالة وفاة سنوية بين الأطفال تحت سن الخامسة، و20 ألف حالة وفاة سنوية بسبب سرطان الثدي.