زيادة حوادث القطارات خلال نصف السنة الأول فى التشيك

شهدت جمهورية التشيك ما مجموعه 634 حادثا من حوادث القطارات خلال النصف الأول من هذه السنة، بزيادة 15% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لآخر معطيات نشرها مكتب تفتيش إجراءات السلامة على خطوط النقل بالقطارات بالبلاد.



وكان شهر مارس هو الأسوأ، حيث شهد 117 حادثا. من بينها، كان الأخطر وهو تصادم قطارين في برنو، بمطلع الشهر، حيث أصيب 23 شخصا، وتجاوزت الأضرار ما قيمته نصف مليون كرونا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء التشيكية يوم السبت.



ونتيجة لتزايد الحوادث، طرح كل من الإدارة الوطنية للبنية التحتية للنقل، وشركة سكك الحديد التشيكية، المشغل الوطني للقطارات، إجراءات جديدة، منها مثلا، قيام الشركة المشغلة بتعزيز عمليات المتابعة الروتينية لسائقي القطارات، في حين تعمل الإدارة الوطنية على تفعيل نظام جديد، يعاقب كل سائق يكرر خطأه.



في الوقت نفسه، تزايدت أيضًا حوادث القطارات على المعابر الأرضية، مثل ما يحدث من تصادم القطارات مع السيارات العابرة ومع الأشخاص ومع الحواجز الأخرى أيضا. وهناك 92 حادثا من هذا النوع وقعت خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة 11% عن عام مضى. ومات 13 شخصا نتيجة هذه الحوادث.



وخلال هذه السنة، استثمرت إدارة البنية التحتية للسكك الحديدية بالبلاد، ملايين الكرونا، من أجل تعزيز إجراءات السلامة على المعابر. وحتى نهاية هذه السنة، سيكون عدد البوابات المجهزة على المعابر الأرضية للقطارات، 132 من أصل 164، على طرق الدرجة الأولى، والتي تجهز حاليا بإشارات ضوئية أو إشارات تحذير فقط.



وهناك خطط لإكمال نصب مثل هذه البوابات على كافة المعابر الأرضية، على طرق الدرجة الأولى بالبلاد، بحلول عام 2023.