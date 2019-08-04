"برلمانى": البناء المخالف خطر على الثروة العقارية

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البناء المخالف والعشوائيات يمثل خطرا على الثروة العقارية، وهناك العديد من الإجراءات التى اتخذتها الدولة لوقف هذه الظاهرة، سواء من خلال الرقابة على أرض الواقع، أو التشريعات التى تجرم هذه الظاهرة.



وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات صحفية له، أن تطوير العشوائيات من أبرز المحاور التى اعتمدت عليها الدولة، لحل أزمة العشوائيات، وقطعت شوطا كبيرا فى هذا الإطار، بالإضافة للتشريعات وأولها قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى صدر قريبا، وبدأت الحكومة فى تطبيقه على أرض الواقع خلال الفترة السابقة.



وشدد عضو لجنة الإسكان، على ضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين لعدم البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى، فى مختلف المحافظات، بالإضافة لتعديل بعض القوانين وأبرزها تعديلات قانون البناء الموحد للتيسير على المواطنين فى استخراج تراخيص البناء وفقا لاشتراطات محددة.