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فن

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:15 ص
نجل أحمد شيبة يتعرض
نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع
محمود حفنى
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تعرض محمود، نجل الفنان أحمد شيبة، لحادث سير مروع، بسيارته، والتي أدت إلى إصابته بجروح كبيرة في الظهر بعد انقلاب السيارة 6 مرات، ويتلقى الإسعافات الأولية فى أحد المستشفيات بالإسكندرية.

ونشر محمود شيبة، نجل الفنان الشعبي أحمد شيبة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للجروح بظهره، بعد تعرضه لحادث انقلاب بسيارته.

وقال محمود نجل "شيبة"، إنه نجا من الحادث بأعجوبة، موضحا أنه لا يعلم ما حدث حتى الآن، مشيرا إلى أنه تلقى العلاج في أحد المستشفيات في الإسكندرية، لسرعة إنقاذه من الجروح التي تعرض لها.

وعلم "شيبة"، بالحادث الذي تعرض له نجله أثناء إحياء أحد الحفلات الغنائية، والذي انتقل مسرعا إلى المستشفى لرؤية نجله والاطمئنان على حالته عقب تلقيه الخبر.
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