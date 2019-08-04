بلغت آخر موجة حرارة تضرب اليونان خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت ذروتها، أمس السبت، حيث ارتفعت الحرارة إلى 42 درجة مئوية، في بعض أجزاء البلاد.



ووفقا لآخر التنبؤات الجوية من هيئة الأنواء الجوية بالمرصد الوطني في أثينا، فقد بلغت درجة الحرارة ما بين 41 إلى 42 درجة مئوية في ثيسالي، وبين 40 إلى 41 في الأقسام الشمالية وشرقي وسط البلاد، وبين 37 إلى 39 درجة في بيلوبونيسي وأتيسا شرقي البلاد.



وجاء في بيان نشرته هيئة الأنواء الجوية يوم الخميس أن "الظروف الجوية ملائمة لانتقال هواء حار من أفريقيا إلى منطقتنا، ما ينجم عنه درجات حرارة عالية جدا".



وتسببت موجة الحرارة العالية هذه بإثارة مخاوف من مخاطر عالية لنشوب حرائق وانتشارها، وفقا لتحذير من هيئة الأنواء الجوية.



واشتعلت حرائق غابات بمناطق أحراش في لوفروس، بمحافظة أولمبيا القديمة، حسبما أعلنت فرق إطفاء ظهر السبت.



وفي وقت سابق، تم احتواء 3 حرائق، حدثت بالتزامن تقريبا في ضاحية اسبروبيرغوس، في أثينا.