اليوم.. بدء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، عقد اختبارات القبول لمدارس المتفوقين بعين شمس، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وذلك للمرة الثانية..



وقالت الوزارة، في بيان لها الخميس الماضي، أن القرار جاء حرصًا على مصلحة الطالبة والطلاب واستجابة لشكاوى بعض أولياء الأمور من أنهم لم يطلعوا على إعلان تاريخ امتحان الإعادة نظرًا لضيق الوقت، ما أدى إلى عدم قدرة الطلبة على أداء الاختبارات التي تم عقدها في الفترة من 29 إلى 30 يوليو 2019.



وأوضحت الوزارة اختبارات القبول بمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، تعقد بالمركز الرئيسي للتطوير التكنولوجي التابع لكل مديرية تعليمية.