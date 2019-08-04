لندن تدعو بروكسل لإعادة التفاوض على بريكست

دعت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون، أمس السبت، قادة الاتحاد الأوروبي على قبول إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، قائلة: "الحقائق السياسية" تغيرت منذ الانتخابات التي أعادت تشكيل البرلمان الأوروبي.



وكتب ستيف باركلي، وزير بريكست بحكومة جونسون، في مقال نشرته صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، أن الحقائق السياسية تغيرت بالمقارنة مع ما كانت عليه بشهر نوفمبر 2018 عندما توصلت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.



وتابع باركلي: "منذ التوصل إلى ذلك الاتفاق تم تجديد 61% من أعضاء البرلمان الأوروبي (المنحدرين) من جميع دول الاتحاد الأوروبي، وهو تغيير عميق يُظهر الحاجة إلى تغيير بالنهج".



وأضاف: "أن المفوض الأوروبي ميشال بارنييه الذي قاد محادثات متعلقة ببريكست، يجب أن يحض زعماء الاتحاد الأوروبي على التفكير في هذا الأمر إذا كانوا هم أيضًا يريدون اتفاقًا، وذلك من أجل تمكينه من التفاوض بطريقة تجد أرضية مشتركة مع المملكة المتحدة وإلا فليس هناك من اتفاق سيبصر النور".