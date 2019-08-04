بالأسماء.. حركة تنقلات ضباط أمن الفيوم

أصدرت مديرية أمن الفيوم الحركة الداخية لضباط المديرية بجميع المراكز والأقسام والإدارات لعام 2019 لضخ دماء جديدة، والتي كانت كالتالي:



العقيد أشرف عبدالحفيظ، مدير شئون الخدمة بالمديرية.

المقدم محمد مريز رئيس مباحث المعلومات.

المقدم محمد حافظ الحنبولي الرقابة والمتابعه بالمديرية.

المقدم وائل عبدالحى الرقابة بالمديرية.

المقدم محمود عبدالعليم رئيس مباحث الأموال العامة.

المقدم أحمد عشرى رئيس مباحث تحريات الضباط.

العقيد محمد والى رئيس مباحث الاشتباه.

الرائد مصطفى قرنى معاون مباحث الاشتباه.

النقيب أحمد الهاين رئيس مباحث المخدرات بالمديرية.

الرائد محمد ثروت رئيس مباحث الآدب.

الرائد محمد طرفايه وكيل تنفيذ الأحكام بالمديرية.

الرائد سيد غيضان رئيس مباحث الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

المقدم كريم حمزة رئيس مباحث المرور.

الرائد أحمد فاروق الشاهد ضابط بالمرور.

النقيب محمد البكري ضابط بالمرور.

العقيد تامر حسن بقاء رئيس مباحث التموين.

العميد سعد الصالحي مديرا للترحيلات.

الرائد محمد شريف تعيلب رئيس مباحث الترحيلات.

الرائد محمد علي عبدالتواب رئيس مباحث الحماية المدنية.

العقيد ماجد عاطف وكيل الطرق والمنافذ.

النقيب محمد جمال خليفة معاون مباحث الطرق والمنافذ.

العقيد على جابر رئيس مباحث المرافق.

العقيد أمير السحلي مأمور قسم أول.

العقيد وليد تاج الدين مفتش مباحث قسم أول وثان.

الرائد أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم أول.

العقيد مصطفى المصري مأمور قسم ثان الفيوم.

الرائد محمد دعبس رئيس مباحث قسم ثان الفيوم.

العميد محمد تعيلب مأمور مركز الفيوم.

المقدم محمود أبو بكر نائب مأمور مركز الفيوم.

الرائد وليد كساب نائب مأمور الخدمات بالمركز .

العميد شريف عبدالعظيم رئيس فرع بحث شرق الفيوم.

الرائد محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز الفيوم.

النقيب علاء عليوة معاون مباحث مركز الفيوم.

الرائد أسامة أبو السعود بقاء مركز الفيوم.

النقيب شادي رضا بقاء مركز الفيوم.

النقيب عماد سعد رئيس بقاء رئيس نقطة الناصرية.

العميد أسامة أبوالليل مأمور مركز إطسا.

الرائد أسامة قرنى رئيس مباحث إطسا.

المقدم حسن أبوطالب مفتش إطسا.

النقيب أحمد الفل معاون مباحث مركز إطسا.

العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية.

المقدم محمود هيبة مفتش مباحث طامية.

المقدم حازم الهاين رئيس مباحث مركز شرطة طامية.

العميد أشرف عبد السميع مأمور مركز سنورس.

العقيد محمد ثابت نائب مأمور سنورس.

العقيد هاني تعيلب مفتش مباحث مركز سنورس.

المقدم سامح عبد الظاهر رئيس مباحث سنورس.

النقيب أحمد مغيب ضابط نظام مركز سنورس.

العقيد مصطفى حسن رئيس فرع بحث أبشواي والصديق.

العقيد محمد جلال ذيدان مأمور مركز أبشواي.

المقدم محمد عثمان مفتش مباحث مركز أبشواى.

الرائد كريم محرم رئيس مباحث مركز ابشواي.

النقيب حسام محمد معاون مباحث أبشواي.

العقيد أحمد مفتاح مأمور مركز الشواشنة.

الرائد عبدالله عثمان بقاء رئيس مباحث مركز الشواشنة.

الرائد إسلام الصاوي رئيس مباحث مركز يوسف الصديق.