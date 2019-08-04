"ترامب" يعلق على حادثة إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مذبحة إل باسو أو حادثة إطلاق النار بولاية تكساس، بالعمل الجبان، قائلًا: "لا توجد أسباب أو أعذار تبرر قتل الأبرياء".





وقال ترامب في تغريدة له، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم يكن إطلاق النار في إل باسو، تكساس، مأساويًا فحسب، بل كان عملًا جبانًا، أقف مع كل شخص في هذا البلد يدين فعل اليوم البغيض، لا توجد أسباب أو أعذار يمكنها أن تبرر قتل الأبرياء أبدًا".





وأسفر هجوم إل باسو في ولاية تكساس عن مقتل 20 شخصًا، وإصابة أكثر من 24 آخرين.





وبحسب "سي إن إن"، أكد المدعي العام بولاية تكساس الأمريكية، كين باكستون، أن هناك منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالمشتبه به، وهو باتريك كروسيوس، شاب أبيض في الـ21 من العمر.





وأضاف أن تلك المنشورات قد تشير إلى الدافع وراء القيام بتلك المذبحة، وأن التحقيق لا يزال جاريًا في هذا الصدد.