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حوادث

بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات ضباط الجيزة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:01 ص
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
ندى حمدي
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أصدر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فجر اليوم الأحد، حركة تنقلات ضباط الجيزة من رؤساء ومفتشي القطاعات ورؤساء المباحث والمعاونين.

وتضمنت الحركة التي أجراها اللواء محمود السبيلى مدير الادارة العامة للمباحث بالجيزة، تولي العميد بهاء الدين سالم رئيسًا لمباحث المعلومات، والعميد أحمد قنديل منصب رئيس شرطة المرافق، والعميد خالد عبد المتعال رئيسًا للوحدات، والعميد محمد أنور رئيسًا لمكافحة جرائم الأموال العامة، والعقيد عبدالحميد السبكي رئيسًا لمباحث النشل، والعميد ياسر البحيري رئيسًا لإدارة الترحيلات، والمقدم محمد عبدالحي رئيسًا لقسم الأمن.

وتم نقل العقيد علي عبدالكريم رئيسًا لمباحث الحماية المدنية بالجيزة، بعد أن كان يشغل منصب مفتش مباحث العياط والبدرشين، والعميد محمد حسن رئيس مباحث الطريق والمنافذ، والعقيد محمود الدامي رئيسًا للمنشآت، والعميد محمد يوسف رئيسًا لمكافحة المخدرات.

كما تم نقل المقدم إكرامي البطران، من رئيس مباحث قسم ثالت أكتوبر، إلى رئيس مباحث مركز أبو النمرس، وتولي المقدم هانى عماد رئيسًا لمباحث أبو النمرس، ونقل الرائد معتصم رزق معاون أول قسم أول أكتوبر، وتعيين المقدم محمد المسلمي رئيسًا لمباحث المساعدات الفنية بمكتب مدير المباحث بعد نقله من معاون مباحث الشيخ زايد.

وجدد مدير الإدارة العامة للمباحث الثقة في رؤساء مباحث ومفتشي غالبية أقسام الشرطة، حيث تم الإبقاء على كل من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والعقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والعقيد محمد غراب وكيل فرقة الغرب، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، والمقدم مجدي موسي رئيس مباحث أوسيم، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز إمبابة، والمقدم أحمد صبري رئيس مباحث الشيخ زايد ثان، والمقدم كريم سمير رئيس مباحث الشيخ زايد أول، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث الصف، والمقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط.

كما تضمنت حركة التنقلات تغييرات محدودة في رؤساء وقطاع المباحث، حيث لم يتم تغيير سوى رئيس قطاع أكتوبر الذي تولاه العميد طارق فودة خلفًا للعميد عاصم أبوالخير بعد تصعيده لمنصب مدير المباحث الجنائية. 

وتضمنت التغييرات عدد قليل من مفتشي القطاعات مع الإبقاء على غالبية رؤساء المباحث من الكفاءات الشابة ممن اثبتوا جدية ومهارة في التعامل مع دوائر أقسامهم والتبديل بين اثنين فقط، حيث تم نقل: الرائد إكرامي البطران، رئيسا لمباحث مركز أبو النمرس بدلا من رئيس مباحث أكتوبر ثالث وحل مكانه الرائد هاني عماد الدين. 

وتتضمن قطاعات المباحث أسماء كل من: 

قطاع الغرب 
العميد أسامة عبدالفتاح، رئيسا للقطاع، والعقيد محمد راسخ مفتشا لمباحث الهرم والرائد كريم عبدالواحد وكيلا لفرقة الهرم، والعقيد محمد الشاذلي مفتشا لمباحث قسم الجيزة وبولاق الدكرور، والمقدم هشام بهجت وكيلا للفرقة، والعقيد محمد أمين مفتشا لمباحث الطالبية والعمرانية، والمقدم محمد غراب وكيلا للفرقة.

قطاع الشمال
العميد عمرو طلعت رئيسا للقطاع، والعقيد أحمد الوليلي مفتشا لأقسام إمبابة والوراق وأوسيم، والمقدم أمثل حرحش وكيلا للفرقة، والعقيد عمرو البرعي مفتشا لفرقة الوسط وتضم قسمي الدقي والعجوزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيلا للفرقة.

قطاع أكتوبر
العميد طه فودة رئيسا للقطاع، والعقيد عمرو حجازي مفتشا لمباحث أقسام أكتوبر أول والشيخ زايد أول وثان، والعقيد فوزي عامرـ مفتشا لقسمي أكتوبر ثان وثالث، والمقدم مروان مشرف، والمقدم مصطفى زيدان وكيلا الفرقة، والعقيد محمد عرفانـ مفتشا لشمال أكتوبر والذي يشمل قسمي شرطة كرداسة ومنشأة القناطر. 

قطاع الجنوب
والعميد علاء فتحي رئيسا للقطاع، والعقيد أحمد نجم مفتشا لقسمي الحوامدية وأبو النمرس والمقدم عماد رشدي وكيلا للفرقة، والمقدم أيمن الشرقاوي مفتشا لمباحث العياط والبدرشين والمقدم محمد علي مفتشا لشرق الجيزة الخاص بقسمي الصف وأطفيح. 
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