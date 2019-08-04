"مصر للطيران": تسير 12 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة.. اليوم

تواصل شركة مصر للطيران تسيير رحلاتها الجوية إلي الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث تسير الشركة، طوال اليوم الأحد، ١٢ رحلة جوية إلي كل من: جدة والمدينة المنورة؛ لنقل ٢٤٢٤ حاجًا بواقع ١٠ رحلات إلي جدة لنقل ٢٢٤٥ حاجًا ورحلتين إلي المدينة المنورة لنقل حجاج ترانزيت واشنطن وتورنتو ولندن وباريس ودار السلام ونيويورك وأبوجا، وتضامن قنا وكفر الشيخ واضافات شمال سيناء وبعثات داخلية وحج أفراد بخلاف رحلات العمل.



