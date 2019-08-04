سفر ووصول 135 رحلة دولية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة

يشهد مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، طوال اليوم الأحد، سفر وصول 135 رحلة جوية دولية لنقل آلاف الركاب من مختلف الجنسيات العربية والإفريقية والأوروبية، تزامنا مع خطة وزارة الطيران المدنى لزيادة تنشيط الحركة السياحية والداخلية، استغلالا لحالة الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى التى تشهدها جمهورية مصر العربية خلال الفترة الحالية.



وتستقبل صالة السفر الدولى بمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، 60 رحلة جوية دولية قادمة من مختلف المدن والعواصم العربية والافريقية والعالمية، لنقل أكثر من 10 آلاف راكبا من مختلف الجنسيات لزيارة المعالم الأثرية والسياحية والحضارية بالقاهرة.



كما تشهد صالة السفر الدولى بالمبنى، انطلاق 75 رحلة جوية دولية متوجهة إلى معظم المدن والعواصم العربية والإفريقية والعالمية، لمختلف شركات الطيران، لنقل ما يقرب من 12 ألف راكبا من مختلف الجنسيات عقب زيارتهم للقاهرة خلال الفترة الماضية.



الجدير بالذكر، أن مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، يشهد خلال الأونة الأخيرة كثافة ركابية وجوية هائلة، تزامنا مع بدء الأجازات الصيفية والمدرسية وعودة العمالة المصرية من الخارج، بالإضافة إلى قرب عيد الأضحى المبارك، والذى من المتوقع أن يشهد زيادة فى الكثافة الركابية والجوية خلال أيام العيد، لحرص آلاف الركاب على قضاء أجازة الأعياد بالقاهرة.