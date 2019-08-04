ارتفاع قتلى غرق 3 قوارب فى الفلبين إلى 14 شخصًا

ارتفع عدد قتلى غرق ثلاثة قوارب عبارة قبالة سواحل مقاطعتي إيلولو وجويماراس بوسط الفلبين، أمس السبت، إلى 14 شخصًا، حسبما ذكرت هيئة مواجهة الكوارث الإقليمية.



وفي تقرير صدر اليوم الأحد، قالت هيئة مواجهة الكوارث في مدينة إيلولو، إن البحث مستمر عن ما لا يقل عن 20 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين بعد غرق ثلاثة قوارب عبارة بفارق ثلاث ساعات بين بعضها إثر هبوب عاصفة يوم السبت أثناء عبورها مضيق إيلولو- جويماراس.



ولم يتضح كيف استطاعت القوارب الإبحار في المياه الهائجة عندما كان من المفترض أن يتم إلغاء جميع رحلات القوارب بسبب سوء الأحوال الجوية.



وقد أغرقت الأمطار الموسمية شوارع العاصمة الفلبينية والمقاطعات في جزيرة لوزون ووسط الفلبين، مما دفع السلطات إلى تعليق أعمال المكاتب الحكومية والفصول المدرسية.