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عالم

"كامينجز": النواب لا يمكنهم منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى دون اتفاق

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:51 ص
جريدة الدستور
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قال دومينيك كامينجز، أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن النواب لن يتمكنوا من منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر، حتى لو أسقطوا الحكومة في اقتراع حجب الثقة الشهر المقبل.

وبحسب صحيفة "صنداي تلجراف"، نقلًا عن مصادر، أن دومينيك كامينجز، وهو أحد مهندسي حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال للوزراء: "إن جونسون لديه السلطة ليجعل موعد الانتخابات العامة بعد انتهاء مهلة الخروج إذا حاول النواب منع انسحاب البلاد من التكتل دون اتفاق من خلال إسقاط الحكومة"، وفقًا لرويترز.

وكان "جونسون" قد تعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر باتفاق أو بدون اتفاق، لكن لديه أغلبية بسيطة بعد خسارة حزبه المحافظين مقعدًا يوم الجمعة.
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