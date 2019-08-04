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عالم

مصرع 5 أشخاص فى زلزال بإندونيسيا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:20 ص
جريدة الدستور
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لقى خمسة أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب آخرون بجروح جراء زلزال قوي وقع قبالة ساحل جزيرة جاوا الإندونيسية، ما أدى إلى إطلاق تحذير وجيز من تسونامي.

وحذّر مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث الوطنية من أن الزلزال يمكن أن يتسبب بموجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار لكن التحذير ألغي بعد بضع ساعات.

وتوفي ثلاثة أشخاص نتيجة تعرّضهم لأزمات قلبية أثناء حدوث الزلزال، وفق ما قال مساء السبت المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث أجوس ويبوو، فيما وقتل رابع لسقوطه خلال هربه من منزله، بينما قضى خامس من جراء نوبة هلع.


وقالت الوكالة المذكورة، إنّ أكثر من مئتي مبنى أصيبت بأضرار، فيما دُمّر 13 منزلًا.
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